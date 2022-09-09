Суд не изменил решение о многомиллиардном штрафе для Google | 360°

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Суд не изменил решение о многомиллиардном штрафе для Google

Суд оставил в силе штраф в 21,7 млрд рублей для Google за фейки о спецоперации

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Представителям Google все же придется выплатить многомиллиардный штраф за распространение фейков о спецоперации России на Украине. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителей корпорации.

«Постановление мирового судьи о признании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении административного штрафа в размере 21 770 392 317 рублей оставлено без изменения», — сказала пресс-секретарь компании Зульфия Гуринчук.

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По ее словам, правоохранители не удовлетворили апелляцию представителей корпорации.

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Таким образом, решение суда вступило в законную силу. Если Google не выплатит штраф в течение 60 суток, то суд обратится за принудительным взысканием. Этой процедурой займутся приставы.

Ранее стало известно, что 18 июля мировой суд Таганского района Москвы признал Google виновным за отказ удалить запрещенную информацию. Компании был назначен штраф в размере 10% от ее годовой выручки на территории России.

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