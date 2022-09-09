Суд не изменил решение о многомиллиардном штрафе для Google | 360°

Власть 09 сентября 2022, 19:25 Поделиться Telegram

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Viber Суд не изменил решение о многомиллиардном штрафе для Google Суд оставил в силе штраф в 21,7 млрд рублей для Google за фейки о спецоперации РИА «Новости»

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Представителям Google все же придется выплатить многомиллиардный штраф за распространение фейков о спецоперации России на Украине. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителей корпорации.

«Постановление мирового судьи о признании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении административного штрафа в размере 21 770 392 317 рублей оставлено без изменения», — сказала пресс-секретарь компании Зульфия Гуринчук.

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По ее словам, правоохранители не удовлетворили апелляцию представителей корпорации.

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Таким образом, решение суда вступило в законную силу. Если Google не выплатит штраф в течение 60 суток, то суд обратится за принудительным взысканием. Этой процедурой займутся приставы.

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