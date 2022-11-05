Российский силач Давид Шамей побил мировой рекорд | 360°

Общество 05 ноября 2022, 20:30 Российский силач Давид Шамей побил мировой рекорд Российский силач Давид Шамей побил мировой рекорд, подняв 100-килограммовую гантель "ВКонтакте"

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Рекордсмен Давид Шамей 5 ноября установил мировой рекорд, подняв семь раз гигантскую гантель весом 100 килограммов за 30 секунд, сообщил РИА «Новости» рекордсмен по буксировке тяжелой техники Сергей Агаджанян.

До этого тяжеловесы могли поднять 100-килограммовую гантель за 30 секунд всего пять раз. Шамей установил рекорд на стадионе «Фишт» в Сочи. За тем, чтобы не было никаких нарушений, следил обладатель множества мировых рекордов Михаил Шивляков.

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«Не каждый профессиональный атлет мирового уровня готов к таким динамическим нагрузкам, которые испытает Давид. Но риск оправдан, если спортсмен готов, а на кону мировой рекорд», — поделился Агаджанян.

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Давид Шамей родом из Белгорода, он мастер спорта по армрестлингу и пауэрлифтингу ФПР. За последние годы стронгмен собрал множество титулов. В 2019 году принял участие в съемках передачи для телеканала «Матч ТВ» «Самые сильные».

Ранее американская певица Тейлор Свифт установила рекорд, заняв все десять строчек музыкального чарта Billboard.