Российский сервис 2ГИС удалили из App Store | 360°

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Российский сервис 2ГИС удалили из App Store

Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений App Store

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Картографический сервис 2ГИС был удален из магазина приложений App Store. Об этом сообщило РИА «Новости».

Приложения, что были уже установлены, продолжают работать.

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«2ГИС удалили из App Store, но уже установленные приложения продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания», — сказали представители.

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Основным владельцем сервиса является Сбербанк.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции принципиально не повлияли на экономику страны. Они вводились против Москвы, но привели к ущербу для всех государств Евросоюза.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что санкции сыграли на руку нашему государству. Это подтолкнуло многие отрасли начать собственные разработки, в частности к созданию собственных двигателей для самолетов.

При этом страны Евросоюза не обсуждают возможность снятия антироссийских санкций. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто не смог спрогнозировать развитие событий.

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