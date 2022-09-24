Российский сервис 2ГИС удалили из App Store | 360°

Общество 24 сентября 2022, 13:14 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Российский сервис 2ГИС удалили из App Store Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений App Store Freepik.com

Читать 360tv в

Картографический сервис 2ГИС был удален из магазина приложений App Store. Об этом сообщило РИА «Новости».

Приложения, что были уже установлены, продолжают работать.

Реклама

«2ГИС удалили из App Store, но уже установленные приложения продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания», — сказали представители.

Реклама

Основным владельцем сервиса является Сбербанк.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции принципиально не повлияли на экономику страны. Они вводились против Москвы, но привели к ущербу для всех государств Евросоюза.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что санкции сыграли на руку нашему государству. Это подтолкнуло многие отрасли начать собственные разработки, в частности к созданию собственных двигателей для самолетов.

При этом страны Евросоюза не обсуждают возможность снятия антироссийских санкций. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто не смог спрогнозировать развитие событий.

0 0 0 0 0 0