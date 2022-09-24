Мир 24 сентября 2022, 03:59 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз не обсуждает возможность снятия антироссийских санкций — МИД Венгрии Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Евросоюз не обсуждает снятие антироссийских санкций Pixabay.com

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Страны Евросоюза не обсуждают возможность снятия антироссийских санкций, ситуация ровно противоположная, заявил в беседе с РИА «Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Венгерский министр находится в Нью-Йорке на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

«Нет, нет, все ровно наоборот», — заявил Сийярто в ответ на вопрос, ведутся ли в Евросоюзе дискуссии о снятии санкций.

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Министр не смог спрогнозировать развитие событий при дефиците энергоносителей зимой.

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Евросоюз собирается в максимально короткие сроки ввести новые антироссийские санкции в связи со спецоперацией России на Украине, об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. В санкционный список попадут некоторые люди из российского руководства и те, кто занимается подготовкой референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

При этом власти Венгрии заявили, что не видят рациональных причин, чтобы гнаться за новым пакетом антироссийских санкций. Вопросы энергетики Сийярто назвал «красной линией», которую нельзя переходить.

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