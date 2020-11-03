Российский сенатор призвал Францию отказаться от штампов в отношении Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Франция повторяет одни и те же штампы касательно ситуации с российским полуостровом. А глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель уверен, что французские власти сильно заблуждаются, называя Крым аннексированной территорией.

«Франции пора отказаться от повторения одних и тех же штампов. Это никак не возвеличивает Францию как государство, которое считает себя символом свободы и демократических ценностей», — передает РИА «Новости» слова Цекова.

Он подчеркнул, что авторитетные страны должны отличаться объективными оценками, но Франция пока до этого не дотягивает. Цеков также посоветовал французским властям слушать не украинских коллег, а своих граждан.

Тем временем Юрий Гемпель обратил внимание на глубокие заблуждения Франции в вопросе аннексии Крыма, уточняет РИА «Новости». Он предложил французскому МИД начать укреплять отношения с Россией с признания российского статуса Крыма. Кроме того, глава комитета назвал фейковыми все претензии Украины про полуостров, они, по его мнению, не имеют никаких последствий, потому что «крымский народ проявил свою волю, воспользовавшись своим правом на самоопределение».

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал об украинской провокации в Крыму на фоне пандемии.