Аксенов рассказал об украинской провокации в Крыму на фоне пандемии

Аксенов отметил, что на полуострове распространяется неверная информация о ситуации с COVID-19. Он призвал верить лишь официальным данным. Также глава Крыма подчеркнул, что местные власти осознают серьезность происходящего и не приукрашивают настоящую картину, сообщил сайт «Утро.ру».

Накануне «представительство президента Украины в Автономной Республике Крым» оценило ситуацию с распространением вируса в Крыму как «критическую». К жителям республики обратились с предложениями провести для них онлайн-консультации с медиками.