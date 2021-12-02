Российский сенатор назвал пиар-ходом вакцинацию крымчан Pfizer и Moderna на границе с Украиной

То, что украинцы стали предлагать крымчанам прививаться западными вакцинами на границе, является пиар-ходом. Такое мнение в разговоре с «360» высказал сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

«Понятно, что это чисто символическая такая процедура. Таким образом пытаются показать, что по-прежнему заботятся о крымчанах, о Крыме, и предлагают такую акцию. Я уверен, что много желающих привиться Pfizer и Moderna не будет. Это чисто такой пиар-ход, не более того», — заявил он.

По его словам, жители Крыма уже хорошо разобрались в вопросе вакцинации от коронавируса и с удовольствием прививаются «Спутником V». При этом он отметил, что всегда найдутся люди, выступающие против любых прививок.

Ранее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак» и «Чонгар» у границ Крыма стали делать прививки от коронавируса зарубежными препаратами Moderna, Pfizer и Coronavac. Крымчане прямо на КПВВ будут получать справку о вакцинации.