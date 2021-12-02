Крымчан начали прививать вакцинами Pfizer и Moderna на границе с Украиной

На украинской границе с Крымом, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак», начали прививать от коронавируса вакцинами Moderna, Pfizer и Coronavac. Об этом сообщили на сайте Министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий Украины».

Жители Крыма и Севастополя теперь могут вакцинироваться от коронавируса на украинских КПВВ. Мобильные бригады медиков будут работать с понедельника по пятницу, с 09:00 до 15:00.

Министр реинтеграции Ирина Верещук отметила, что вакцинация на приграничных пунктах была одной из приоритетных задач. Теперь крымчане смогут привиться от коронавируса иностранными вакцинами прямо на КПВВ. По ее словам, это значительно облегчит пересечение границы Крыма и Севастополя с Херсонской областью.

После вакцинации на украинских КПВВ людям будут выдавать справку о первой прививке. Данные также будут вноситься в электронную систему.

Ведомство добавило, что на Украине уже сделано более 25 миллионов прививок. В Херсонской области использовано свыше 635 тысяч доз вакцины, за минувшие сутки привили 4340 человек.

Власти Украины ранее попросили Евросоюз об очередном пакете финансовой помощи.