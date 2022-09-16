Российский реестр СМИ-иноагентов сократился | 360°

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Российский реестр СМИ-иноагентов сократился

Минюст исключил из списка СМИ-иноагентов проект «Апология»

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Отсутствие поступления денег из иностранных источников позволило исключить правозащитный проект «Апология» из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом сообщило министерство юстиции России.

В ведомстве подчеркнули, что решение приняли на основании заявления организации, в котором она подчеркнула, что уже год не получает денег из-за рубежа.

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«ООО „Апология“ исключено из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — сказано в сообщении министерства.

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Проект «Апология» попал в список СМИ — иностранных агентов в мае 2022 года. Организация занималась оказанием юридической помощи задержанным в ходе несанкционированных акций. В самом списке СМИ — иностранных агентов организация еще присутствует.

Министерство юстиции 16 сентября внесло в список физических лиц — иностранных агентов юмориста Максима Галкина*.

*Максим Галкин — признан иностранным агентом решением Минюста РФ.

Правительство РФ

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