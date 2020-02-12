Российский опыт борьбы с гололедом посчитали уникальным

В России с гололедом борются по-особенному. В каждом городе есть свой индивидуальный подход к этому вопросу. Об этом заявили специалисты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог.

Эксперты рассказали RT, что специалисты анализируют климат и инфраструктуру каждого города. Они смотрят на экологическую обстановку, уровень засоления почв. После этого населенному пункту выписывают свой «рецепт антигололедных материалов».

«Это состав, из которого должно состоять средство, чтобы оно и работало при нужных температурах, и на окружающую среду влияло меньше», — объяснили в Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог.

Специалисты подбирают противоголедные материалы и технологию зимней уборки так, чтобы не увеличить расходы города.

Каждая страна действительно справляется с погодными перипетиями по-своему. В прошлом году появилась информация, что дорожные службы немецкой федеральной земли Бавария станут пользоваться рассолом от соленых огурцов для борьбы с гололедом.

Ранее Госавтоинспекция подсчитала, что в 2019 году московские автомобилисты нарушили правила 28 миллионов раз. При этом самым часто встречаемым нарушением ПДД стало превышение скорости.