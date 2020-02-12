Названо самое частое нарушение ПДД в Москве

В 2019 году столичные водители нарушили Правила дорожного движения почти 28 миллионов раз. Чаще всего они игнорировали необходимость соблюдать скоростной режим.

Число правонарушений, связанных с превышением скорости автомобилистами, превысило в Москве 14 миллионов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

«В 2019 году <…> выявлено 27,9 миллиона административных правонарушений, из которых большую долю составляет превышение установленной скорости движения — 14,5 миллиона», — уточнили в ГИБДД.

В 2018 году, заметили в пресс-службе ведомства, случаев превышения скоростного режима было больше — свыше 15,9 миллиона правонарушений.

В Ленинградской области предложили штрафовать тех, кто видел нарушение ПДД и не сообщил о нем. Автор инициативы считает, что водителей не должно оставлять равнодушными явное и грубое нарушение правил. Иначе их можно назвать соучастниками случившегося. Возможно, после нововведения они снова вспомнят и о принципе взаимовыручки на дороге.