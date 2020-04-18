Российский Минздрав одобрил лечение COVID-19 китайским препаратом

Препарат гидроксихлорохин из Китая, который разрешен для лечения заражения COVID-19, ничем не отличается по безопасности от российских аналогов. Это значит, что его можно зарегистрировать. Изначально его применяли для лечения малярии.

Гидроксихлорохин в России сейчас не зарегистрирован, однако никаких препятствий для того, чтобы сделать его легальным, в Минздраве РФ не увидели. Ранее Россия получила почти 70 тысяч упаковок этого лекарства, а правительство поручило его использовать.

«С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», — приводит РИА «Новости» сообщение Минздрава.

В производстве китайского препарата используются те же активные компоненты, что и в отечественных. Гидроксихлорохин соответствует всем международным требованиям. Дополнительной гарантией служит сертификат качества от производителя на серию. Есть у этого лекарства и международный сертификат GMP.

Ранее генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что гидроксихлорохин в России известен давно. Зарегистрировать его можно без проблем, а китайцы просто решили оказать России гуманитарную помощь.

Коронавирус бушует в мире уже четвертый месяц. Всего инфекцию подхватили уже более 2,2 миллиона жителей Земли. От болезни COVID-19, которую вызывает уханьский вирус, умерли порядка 156 тысяч человек.