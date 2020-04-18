Российский Минздрав одобрил лечение COVID-19 китайским препаратом
Гидроксихлорохин в России сейчас не зарегистрирован, однако никаких препятствий для того, чтобы сделать его легальным, в Минздраве РФ не увидели. Ранее Россия получила почти 70 тысяч упаковок этого лекарства, а правительство поручило его использовать.
«С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», — приводит РИА «Новости» сообщение Минздрава.
В производстве китайского препарата используются те же активные компоненты, что и в отечественных. Гидроксихлорохин соответствует всем международным требованиям. Дополнительной гарантией служит сертификат качества от производителя на серию. Есть у этого лекарства и международный сертификат GMP.
Ранее генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что гидроксихлорохин в России известен давно. Зарегистрировать его можно без проблем, а китайцы просто решили оказать России гуманитарную помощь.
Коронавирус бушует в мире уже четвертый месяц. Всего инфекцию подхватили уже более 2,2 миллиона жителей Земли. От болезни COVID-19, которую вызывает уханьский вирус, умерли порядка 156 тысяч человек.