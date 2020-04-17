Эксперт рассказал о китайском препарате от коронавируса

Российское правительство рекомендовало к использованию для лечения больных коронавирусом препарат гидроксихлорохин. Однако лекарство в нашей стране не зарегистрировано.

Эксперт объяснил, что правительство дало разрешение, чтобы препарат было возможно ввезти в Россию и оно могло применяться. Он сообщил, что данное лекарство используется также для лечения малярии и других заболеваний. То есть пациенты давно применяют этот препарат.

Применять данное средство без назначения врача не стоит, так как оно, как и любой другой препарат, имеет побочные эффекты.

«Есть еще порядка четырех препаратов с данным действующим веществом. Речь просто идет о том, что китайцы решили оказать нам какую-то гуманитарную помощь. Вот у них есть этот препарат — решили его поставить в Россию как гуманитарную помощь», — рассказал Шуляк.

По его словам, гидроксихлорохин известен и давно применяется на территории Российской Федерации. Поэтому вопросов с доступом препарата на рынок, несмотря на отсутствие его регистрации, нет и не предвидится, считает Шуляк.