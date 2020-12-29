Российский миллиардер назвал ипотеку современным рабством

«Они (заемщики — прим. ред.) мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть — а как еще, вот мы так живем», — сказал он бизнесмен.

По его словам, купившие недвижимость в ипотеку постоянно боятся за свою репутацию или потерять работу. Предприниматель считает, что взявшие кредит на жилье перестают думать рационально о том, что выгодно или нет, из-за страха.

Рыбаков также раскритиковал тех, кто считает необходимым иметь собственное жилье. По его мнению, арендовать выгоднее, чем приобретать в кредит.

Дмитрий Рыбаков — сооснователь «Рыбаков Фонд» и совладелец корпорации «Технониколь». По итогам 2020 года он занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Из-за пандемии коронавируса российское правительство предложила гражданам льготную ипотеку под 6,5% в год. По этой причине цены на жилье стали расти. Глава «Сбербанка» Герман Греф считает, что программу нужно завершить после 1 июля 2021 года, если в экономике не произойдет никаких потрясений.