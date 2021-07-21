Российский лес стали все больше продавать в Китай за наличные

Многочисленные китайские лесопилки расплачиваются за российский лес наличными, что криминализирует отрасль. Так они уходят от налогов и заготавливают древесину нелегально. Об этом РБК рассказал глава RFP Group Константин Лашкевич.

«Есть большое количество примеров, когда русские ребята с лесосеками на 30–50 тысяч кубометров в год находят китайских „друзей“, те привозят пилорамы, котельные, сушильные камеры и начинают работать, а потом, расширяя бизнес, покупают лес за наличные у любого, кто его привезет», — привел пример Лашкевич.

В России в следующем году введут запрет на экспорт круглого леса для того, чтобы простимулировать его переработку внутри страны. Лашкевич считает, что это решение лишь усугубит проблему с китайскими лесопилками. По его словам, жители Поднебесной в ожидании этого нововведения начали активно переносить свои мощности на территорию России в районе пограничного перехода Гродеково — Суйфэньхэ.

Лашкевич подчеркнул, что космический мониторинг не отследит «мужика с пилой», который будет свозить лес туда, где платят наличкой.