Абрамченко поручила проработать запрет на вывоз кругляка березы

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила убрать все лазейки, которые могут возникнуть при попытке вывоза круглого леса из России под видом пиломатериалов. Об этом она заявила во время рабочей поездки в Забайкальский край. Ограничение на экспорт «кругляка» вступит в силу с 2021 года.

По словам зампреда правительства, таможенно-тарифное регулирование в отношении лесоматериалов уже начало меняться в этом году. А категория 44.03 «Круглый лес» будет запрещена к экспорту из Российской Федерации уже со следующего года.

«Для нашей страны круглый, грубообработанный лес — больше не экспортный товар. Все ответственные ведомства, сотрудники постов должны быть готовы к новациям и убрать все лазейки. Нельзя допустить появления перетоков, когда под видом пиломатериалов поставляется кругляк», — отметила Абрамченко.

Кроме того, в лесной кодекс уже внесли ключевые поправки о тотальной цифровизации и прослеживаемости древесины. Вице-премьер не исключила, что запрет на экспорт могут расширить, и дала поручения проанализировать данные Минпромторгу России, ФТС и Минприроды.

Вице-премьер приехала с рабочей поездкой в крупнейший пункт пропуска древесины из России «Забайкальск — Маньчжурия», он находится на границе с Китаем. Во встрече приняли участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов, представители Минприроды, Минпромторга, ФТС, Рослесхоза.