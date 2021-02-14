Российский космонавт показал снимок озера в форме сердца. В Сети пошутили, что оно похоже на бобра

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков по случаю Дня всех влюбленных опубликовал на своей странице в соцсети снимок, сделанный с борта МКС. На фотографии изображено африканское озеро Чад, напоминающее форму сердца. Однако у большинства пользователей в комментариях возникли другие ассоциации.

«Вот такой необычный „рисунок“ в форме сердца, который приготовила природа Земли, попался в объектив фотоаппарата», — написал космонавт.

Источник фото: «ВКонтакте», сообщество «Космонавт Сергей Кудь-Сверчков»

«Его происхождение связано с возникновением прогиба земной коры, который и стал озерной впадиной. Это единственный на обширной пустынной местности водоем, являющийся пристанищем для многих видов животных и птиц», — рассказал Кудь-Сверчков.

Одной из подписчиц озеро напомнило «купидона с большими крылышками», повернутого боком. Несколько пользователей отметили, что озеро по своей форме похоже на силуэт бобра. А еще один комментатор написал, что озеро напоминает башмак.

Российский актер Александр Олешко ранее признался, что не отмечает День всех влюбленных. По его словам, для него 14 февраля — обычный день.