Российский космонавт показал снимок озера в форме сердца. В Сети пошутили, что оно похоже на бобра
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков по случаю Дня всех влюбленных опубликовал на своей странице в соцсети снимок, сделанный с борта МКС. На фотографии изображено африканское озеро Чад, напоминающее форму сердца. Однако у большинства пользователей в комментариях возникли другие ассоциации.
«Вот такой необычный „рисунок“ в форме сердца, который приготовила природа Земли, попался в объектив фотоаппарата», — написал космонавт.
«Его происхождение связано с возникновением прогиба земной коры, который и стал озерной впадиной. Это единственный на обширной пустынной местности водоем, являющийся пристанищем для многих видов животных и птиц», — рассказал Кудь-Сверчков.
Одной из подписчиц озеро напомнило «купидона с большими крылышками», повернутого боком. Несколько пользователей отметили, что озеро по своей форме похоже на силуэт бобра. А еще один комментатор написал, что озеро напоминает башмак.
Российский актер Александр Олешко ранее признался, что не отмечает День всех влюбленных. По его словам, для него 14 февраля — обычный день.