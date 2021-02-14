Олешко раскритиковал празднование Дня влюбленных

Популярный российский актер театра и кино Александр Олешко сообщил, что никак не отмечает День всех влюбленных. Более того, он признался, что для него это событие абсолютно ничего не значит.

«Я не хочу никого обижать, но лично для меня это абсолютно рядовой день, я этот праздник не отмечаю. Потому что он навязанный, искусственно привнесенный к нам. Для меня каждый день — день любви, и я не хотел бы ограничивать себя только лишь одним 14 февраля», — передало РИА ФАН слова Олешко.

Артист обратил внимание, что в России существует много других праздников. А День всех влюбленных, по его мнению, маркетинговая история, которая должна увеличить продажи всевозможных «сердечек, шариков и открыточек». Поэтому к настоящей любви праздник не имеет никакого отношения.

Ранее эксперты сообщили, что к Дню влюбленных в этом году зафиксирован небывало низкий интерес россиян. Отмечать этот праздник собираются лишь 13% опрошенных, тогда как в 2007-м к нему готовилась половина жителей страны.