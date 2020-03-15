    15 марта 2020, 20:27

    Российский и украинский повара поспорили о рецепте идеального борща

    Кирилл Фролов

    Российский шеф-повар Сергей Малаховский раскритиковал рецепт идеального борща, предложенный его украинским коллегой Антоном Самойловым. Спор двух кулинаров заключается в добавлении зажарки в блюдо.
    Российский и украинский повара поспорили о рецепте идеального борща

    Ранее Самойлов заявил, что зажарка (поджаренные на масле овощи) при добавлении в мясной бульон делает блюдо слишком жирным.

    «Просто представьте, что вы решили поджарить сало и для этого смазали сковороду маслом», — пояснил украинец.

    Свеклу, лук и морковь он посоветовал тушить без добавления масла или сразу добавить в бульон.

    Малаховский заявил РЕН ТВ, что «шеф-повар украинский совсем из ума выжил».

    По его словам, главная ошибка — это варить или пассеровать свеклу перед добавлением в блюдо.

    Самый вкусный борщ, продолжил российский шеф-повар, «получается из печеной свеклы, когда сохраняется весь цвет и больше витаминов». Причем бросить ее нужно в самый последний момент. Помимо вкуса и запаха это придаст блюду насыщенный цвет.