Российский и украинский повара поспорили о рецепте идеального борща

Российский шеф-повар Сергей Малаховский раскритиковал рецепт идеального борща, предложенный его украинским коллегой Антоном Самойловым. Спор двух кулинаров заключается в добавлении зажарки в блюдо.

Ранее Самойлов заявил, что зажарка (поджаренные на масле овощи) при добавлении в мясной бульон делает блюдо слишком жирным.

«Просто представьте, что вы решили поджарить сало и для этого смазали сковороду маслом», — пояснил украинец.

Свеклу, лук и морковь он посоветовал тушить без добавления масла или сразу добавить в бульон.

Малаховский заявил РЕН ТВ, что «шеф-повар украинский совсем из ума выжил».

По его словам, главная ошибка — это варить или пассеровать свеклу перед добавлением в блюдо.

Самый вкусный борщ, продолжил российский шеф-повар, «получается из печеной свеклы, когда сохраняется весь цвет и больше витаминов». Причем бросить ее нужно в самый последний момент. Помимо вкуса и запаха это придаст блюду насыщенный цвет.