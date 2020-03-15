Украинский повар назвал главную ошибку в приготовлении борща

По мнению повара, хозяйки зря используют в борще зажарку. Стремясь сделать суп более наваристым, женщины перебарщивают — и на выходе блюдо получается жирным и неполезным. По его словам, зажарка — это овощной аналог мяса, поэтому нужно использовать либо его, либо варить ветегарианский бульон.

«Для наглядности просто представьте, что вы решили поджарить сало, и для этого смазали сковороду маслом», — объяснил Самойлов.

Что тогда делать хозяйкам? Ведь свеклу, морковь и лук просто так в бульон не добавишь. Самойлов посоветовал пассеровать овощи на воде и не добавлять масло. Они станут мягкими и не пригорят, при этом сохранят полезные свойства и будут ярко чувствоваться в борще.

Кстати, три года назад Украина попросила создать эмодзи в виде борща и не забыть про сало. Потому что какой борщ без сала? При этом они ошиблись в расположении ложки на картинке: на ней ее положили слева от тарелки. Разработчикам пришлось перерисовывать картинку, чтобы ложка лежала справа.