Российский город стал платить «доброрублями» за соблюдение самоизоляции

Жителям Нижнего Новгорода решили повысить мотивацию оставаться дома и соблюдать все предписания режима самоизоляции. Горожанам начали выдавать бонусные баллы за каждую оформленную заявку на выход из дома. Потом их можно будет обменять на поход в театр или тренажерный зал.

«Мы хотим использовать не столько штрафы и санкции за нарушение режима самоизоляции, сколько стимулировать жителей за счет начисления бонусов — так называемых „доброрублей“», — приводит сайт правительства Нижегородской области слова главы региона Глеба Никитина.

Эти баллы после снятия всех ограничений можно будет обменять на предложения партнеров этого проекта. Среди них скидки, посещение культурных и спортивных мероприятий, поход в спортзал, на каток и бассейн.

В режиме строгой самоизоляции многие россияне живут с конца марта. Из-за пандемии коронавируса власти объявили весь апрель нерабочим. В Москве и Подмосковье для поездки на общественном транспорте нужно оформить пропуск. За последние сутки в РФ выявили еще 4070 случаев заражения инфекцией из Китая. Всего в России 32 008 зараженных.