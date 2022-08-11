ЕС резко увеличил импорт угля перед эмбарго на поставки из России

Страны Евросоюза на 28% увеличили импорт угля перед введением эмбарго на его поставки из России. Запрет вступил в силу 10 августа, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные UN Comtrade.

Основными импортерами угля стали Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды. Большая часть поставленного угля (31% в денежном эквиваленте) шла из России, также крупный экспорт шел из Австралии, США и Колумбии.

По расчетам издания, поставки в марте–мае 2022 года составили 29,4 миллиона тонн. За этот период Евросоюз потратил в 3,9 раза больше денег на оплату угля, чем в аналогичные месяцы прошлого года. Траты на уголь выросли до 9,3 миллиарда долларов. Средняя цена импортного угля составила 317 долларов за тонну против 105 долларов за тонну в 2021 году.

Эмбарго Евросоюза на закупки российского угля вступает в силу 10 августа, соблюдать ограничения должны все страны, несмотря на кризис энергоресурсов. Запрет на поставки угля из России входит в пятый пакет санкций, который приняли еще в апреле.