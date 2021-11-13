Российский депутат станет раздавать деньги и котят за вакцинацию

Депутат Свердловской области Вячеслав Вегнер объявил конкурс для тех, кто вакцинируется. Он разыграет от 50 до 500 рублей и котят.

Как сообщило издание 66.RU, конкурс начинается 12 ноября. Уточняется, что участники должны сообщить ему о вакцинации и подтвердить это документально.

В итогу каждый десятый получит 50 рублей, каждый сотый — 100 рублей, каждый пятисотый — 200 рублей, а каждый тысячный — 500 рублей. Каждому пятитысячному достанется котенок.

В России готовятся принять закон о QR-кодах. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов рассказал, что не видит никаких сложностей в проверке QR-кодов о вакцинации или переболевших. Он уточнил, что она будет проходить в онлайн формате.

Он уточнил, что для посадки на поезд уже давно не нужен бумажный билет. Достаточно только паспорта. Он добавил, что дополнительная проверка займет около секунды. Также Пегов уверен, что введенные ограничения не отразятся на количестве пассажиров. Пегов объяснил, что больше всего пассажиров в европейской части России, а там у большинства уже есть QR-коды.