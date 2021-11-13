Замглавы РЖД не увидел сложностей в организации проверки QR-кодов в поездах
Замглавы РЖД Пегов: проверка QR-кодов на поезда будет проходить онлайн
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов рассказал, что не видит никаких сложностей в проверке QR-кодов о вакцинации или переболевших. Он уточнил, что она будет проходить в онлайн формате.
По данным ТАСС, он уточнил, что для посадке на поезд уже давно не нужен бумажный билет. Достаточно только паспорта.
«Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам», — уточнил Пегов.
Он добавил, что дополнительная проверка займет около секунды. Также Пегов уверен, что введенные ограничения отразятся на количество пассажиров.
«Та версия (законопроекта — прим. ред.), которую я вчера видел, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — добавил он.
Пегов объяснил, что больше всего пассажиров в европейской части России, а там у большинства уже есть QR-коды.
Также он заключил, что будут приложены все усилия, чтобы новые правила не отразились на комфорте пассажиров.