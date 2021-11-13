Замглавы РЖД не увидел сложностей в организации проверки QR-кодов в поездах

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов рассказал, что не видит никаких сложностей в проверке QR-кодов о вакцинации или переболевших. Он уточнил, что она будет проходить в онлайн формате.

По данным ТАСС, он уточнил, что для посадке на поезд уже давно не нужен бумажный билет. Достаточно только паспорта.

«Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам», — уточнил Пегов.

Он добавил, что дополнительная проверка займет около секунды. Также Пегов уверен, что введенные ограничения отразятся на количество пассажиров.

«Та версия (законопроекта — прим. ред.), которую я вчера видел, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — добавил он.

Пегов объяснил, что больше всего пассажиров в европейской части России, а там у большинства уже есть QR-коды.

Также он заключил, что будут приложены все усилия, чтобы новые правила не отразились на комфорте пассажиров.