Российский бизнес предложил список детских товаров первой необходимости
Бизнесмены в России предложили внести детскую одежду в список товаров первой необходимости
Детскую одежду, посуду и моющие средства предложили внести в список товаров первой необходимости. С этой инициативой выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, сообщили «Известия».
Данная мера позволит производителям получить государственную поддержку. Письмо бизнесменов направили в Минпромторг РФ. В Ассоциации также полагают, что помощь от властей позволила бы наладить импортозамещение.
Россия нуждается в развитии производства детского питания, подгузников и других товаров для детей. Однако эксперты уверены — после ухода с отечественного рынка иностранных компаний их место и так займут российские фирмы.
Ранее сообщалось, что в Истре проводят модернизацию производственных мощностей ЗАО «Инфаприм». Компания выпускает детские молочные смеси.