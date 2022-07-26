Российский бизнес предложил список детских товаров первой необходимости

Детскую одежду, посуду и моющие средства предложили внести в список товаров первой необходимости. С этой инициативой выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, сообщили «Известия».

Данная мера позволит производителям получить государственную поддержку. Письмо бизнесменов направили в Минпромторг РФ. В Ассоциации также полагают, что помощь от властей позволила бы наладить импортозамещение.

Россия нуждается в развитии производства детского питания, подгузников и других товаров для детей. Однако эксперты уверены — после ухода с отечественного рынка иностранных компаний их место и так займут российские фирмы.

Ранее сообщалось, что в Истре проводят модернизацию производственных мощностей ЗАО «Инфаприм». Компания выпускает детские молочные смеси.