Производство смесей для детей с редкими генетическими заболеваниям расширят в Подмосковье

ЗАО «Инфаприм», работающее в городском округе Истра, проводит реконструкцию и модернизацию производственных мощностей для выпуска сухих адаптированных молочных смесей и сухой молочной основы.

«Российский рынок заменителей грудного молока сегодня сильно зависит от импорта. Модернизация производства на „Инфаприм“ позволит увеличить объемы выпуска этой продукции до 16 тысяч тонн в год — это обеспечит около 50% потребностей российского рынка. Более того, ввод новых производственных мощностей позволит компании отказаться от импортных полуфабрикатов и производить заменители грудного молока только из отечественного сырья», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в этот проект инвестировали пять миллиардов рублей. Запуск производства планируется в 2023 году. Благодаря расширению производства здесь будет создано более 100 новых рабочих мест.

ЗАО «Инфаприм» — единственный на сегодняшний день российский производитель клинического питания для взрослых, специализированных сухих смесей для детей с отклонениями в пищеварении и аллергией, а также смесей для питания детей с редкими генетическими заболеваниями. Объем производства составляет до семи тысяч тонн в год.

Продукцию ЗАО «Инфаприм» поставляется на российский рынок и экспортируется в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Туркмению, Грузию, Армению, Азербайджан и Молдавию.