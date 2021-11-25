Российских туроператоров захотели обязать страховаться от банкротства

Механизм страхования ответственности российских туроператоров необходимо усовершенствовать и наладить контроль использования клиентских денег. Одна из мер — обязательное страхование от банкротства. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

«Нужно эффективное страхование профессиональной ответственности туроператоров. Сейчас компании резервируют <…> на случай банкротства совсем небольшие суммы, которые ничего не покрывают. Будем работать и в этом направлении», — сообщила Костенко.

По словам собеседницы издания, из-за пандемии коронавируса многие туристические компании России находятся на грани банкротства и просят правительство продлить срок погашения долгов перед клиентами, которых не смогли отправить в поездки. Общая сумма долга туроператоров превысила 25 миллиардов рублей. С одной стороны, государство должно поддержать отрасль, а с другой — не нарушить права россиян на возмещение убытков, отметила Костенко.

Зампред комитета Госдумы добавила, что в России также нужно установить контроль за нецелевым использованием денег клиентов туроператорами. Костенко обратила внимание, что сейчас в стране за этим никто не следит.