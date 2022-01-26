В России пока не планируют переводить всех школьников и студентов на дистанционное обучение. Вопрос находится в компетенции оперативного штаба в правительстве, в Кремле его не рассматривают.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что этой темой занимается только оперштаб. Его процитировало РИА «Новости».

«Это вообще не рассматривается в Кремле. <…> Но, насколько мне известно, таких планов нет», — сказал Песков.

По данным столичного депздрава, за две недели в Москве в 14 раз увеличилось число детей с COVID-19. Случаев госпитализации стало в 10 раз больше. Плановую госпитализацию в детские больницы приостановили на три недели.

Детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями изменения не коснутся.

За сутки в России выявили 74 692 случая заражения коронавирусом. Больше всего их в Москве — 19 856.