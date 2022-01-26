Рекордное число случаев коронавируса выявили в России за сутки

За последние 24 часа в России зарегистрировали 74 692 человека, заразившихся коронавирусом. Эти показатели являются абсолютным рекордом для страны с начала пандемии.

При этом госпитализированы 12 226 человек — это на 4,8% меньше, чем 25 января. За сутки выздоровели 28 197 человек, скончались — 657.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (+19 856), Санкт-Петербурге (+10 581) и Московской области (6709).

Всего с начала эпидемии в России выявили 11 315 801 случай заражения коронавирусом, умерли 328 105 человек, выздоровели — 10 099 937.

Минздрав России разработал памятку для тех, кто болеет ковидом бессимптомно или в легкой форме. Если у человека уже ранее был COVID-19 или он вакцинировался, то главная рекомендация — оставаться дома. Нос можно промывать соляными растворами, горло полоскать известными сборами. При повышении температуры до 38 градусов — пить жаропонижающие. Однако если температура не снижается и становится тяжело дышать, надо вызывать скорую помощь.