Российских депутатов попросили не ездить за границу из-за COVID-19

Депутатам Госдумы посоветовали пока не ездить за границу как в личных целях, так и в рабочих. Это связано с высоким риском распространения коронавируса. Такие же меры в скором времени ожидаются и в Совете Федерации.

«Такие рекомендации у нас есть. У нашего комитета также не планируется никаких международных командировок», — подтвердил газете «Известия» эту информацию первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он добавил, что сейчас все международные конференции, круглые столы и другие мероприятия в Госдуме проводят только в телефонном режиме или в виде видеоконференции.

Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов рассказал, что аппарат нижней палаты парламента работает лишь на треть. В комитете также есть заболевшие. Газета уточнила, что за все время эпидемии COVID-19 переболели 60 депутатов, один умер. В данный момент госпитализированы 18. В связи с этим в Думе предприняты серьезные меры предосторожности.

«Сейчас нужно поберечь себя и своих близких и воздержаться от зарубежных поездок», — подчеркнул Харитонов.

Он считает, что зарубежные страны стали одной из главных причин распространения COVID-19 в России.

«Люди едут туда, потому что осень, бархатный сезон, и совершенно не думают о последствиях. Везут с собой маленьких детей», — сказал депутат.

Обеспокоенность ситуацией с коронавирусом выражают и в Совете Федерации. Зампред комитета верхней палаты по международным делам Андрей Климов напомнил, что основной вид вируса, который распространился в РФ, завезен из Европы. По его словам, россияне не понимают всю опасность этого. Он заявил, что не видит причин ехать за границу в такой период. Исключение составляет лишь болезнь родственников.

Однако туристическая отрасль придерживается другого мнения на этот счет. Там полагают, что за границей в данный момент достаточно безопасно. Это касается тех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Речь идет о Турции, ОАЭ, Мальдивах.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин напомнил, что решение об открытии государств принимает оперативный штаб правительства исходя из эпидемической обстановки.

«Те государства, которые сегодня открыты для туристов, полностью соответствуют нормам и даже показывают снижение заболеваемости», — добавил Горин.

Ранее стало известно, что россияне активно интересуются турами на октябрь. Среди популярных направлений Сочи, Крым, Турция.