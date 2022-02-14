Российских дачников предупредили о штрафах в зимний период

Зимой намного меньше владельцев дач пользуются своими участками и домами. Однако, несмотря на это, в данный период риск получить штраф все же существует. Об этом сообщил юрист Марсель Имамов.

«Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности действуют и зимой», — заявил он.

Юрист рассказал агентству «Прайм», что причиной могут стать нарушения требований пожарной безопасности на даче. В частности, если территорию не расчистили от снега. Такое положение дел может привести к плохому состоянию дорог, проездов и подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

Эксперт добавил, что зимой нельзя разжигать костры на голой земле. При желании сделать это нужно выкопать яму глубиной 30 сантиментов. Также Имамов напомнил, что жарить шашлыки можно на мангале или в жаровне, но не ближе пяти метров от дома.

Дачникам стоит помнить о нормативах по тишине и правилах установки туалета и колодца.

Ранее стало известно, что владельцы дач должны будут заплатить повышенный налог в случае использования земельного участка не по назначению.