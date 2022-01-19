Дачники заплатят повышенный налог на землю при одном условии

Российских дачников обяжут выплатить повышенный налог в случае использования земельного участка не по назначению. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на источник в Ассоциации юристов России.

С 2022 года увеличится ставка земельного налога в пределах 1,5% от кадастровой стоимости в том случае, если хозяева личного подсобного используют его не по прямому назначению, рассказала глава адвокатского бюро Жанна Колесникова.

Владельцев участков, предназначенных для строительства жилья, обяжут начать стройку в течение трех лет, в противном случае их ждет крупный штраф.

Также дачникам, чьи владения находятся на временном кадастровом учете, необходимо зарегистрировать их до первого марта. Если не успеть сделать это, то право собственности на участок могут аннулировать.

«Во избежание этого собственникам рекомендуется зарегистрировать право на участки путем подачи документов в МФЦ», — рассказала юрист Мария Спиридонова.

Упрощена процедура подключения участка к электросети. Ранее дачники могли обратиться лишь в огородническое товарищество, то сейчас им дали возможность подать напрямую заявление в сетевую компанию.