Вспышек коронавируса в вузах не было с начала учебного года — Минобрнауки
Об этом ТАСС сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе.
Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествахВалерий Фальков.
Фальков отметил, что сейчас рано говорить про ужесточение санитарных правил. Он отметил, что сейчас ситуация остается стабильной с эпидемиологической точки зрения, поэтому никаких дополнительных мер и рекомендаций вводить пока не нужно. Фальков отметил, что продолжит наблюдать за дальнейшими событиями.
Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит в стране с 11 по 13 сентября. В качестве ключевой площадки мероприятия выбрали Парк Горького в Москве. За три дня там пройдут свыше 500 различных мероприятий. В их числе мастер-классы, лекции, выставки, а также бизнес-форум.