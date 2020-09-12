Учебный год начался в российских вузах в штатном режиме. За это время в учебных заведениях не зафиксировали вспышек коронавируса, количество зараженных увеличивается в разумных приделах.

Об этом ТАСС сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе.

Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах Валерий Фальков.

Фальков отметил, что сейчас рано говорить про ужесточение санитарных правил. Он отметил, что сейчас ситуация остается стабильной с эпидемиологической точки зрения, поэтому никаких дополнительных мер и рекомендаций вводить пока не нужно. Фальков отметил, что продолжит наблюдать за дальнейшими событиями.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит в стране с 11 по 13 сентября. В качестве ключевой площадки мероприятия выбрали Парк Горького в Москве. За три дня там пройдут свыше 500 различных мероприятий. В их числе мастер-классы, лекции, выставки, а также бизнес-форум.