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    12 сентября 2020, 16:22

    Вспышек коронавируса в вузах не было с начала учебного года — Минобрнауки

    Нина Петлинова

    Учебный год начался в российских вузах в штатном режиме. За это время в учебных заведениях не зафиксировали вспышек коронавируса, количество зараженных увеличивается в разумных приделах.

    Об этом ТАСС сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе.

    Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах

    Валерий Фальков.

    Фальков отметил, что сейчас рано говорить про ужесточение санитарных правил. Он отметил, что сейчас ситуация остается стабильной с эпидемиологической точки зрения, поэтому никаких дополнительных мер и рекомендаций вводить пока не нужно. Фальков отметил, что продолжит наблюдать за дальнейшими событиями.

    Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит в стране с 11 по 13 сентября. В качестве ключевой площадки мероприятия выбрали Парк Горького в Москве. За три дня там пройдут свыше 500 различных мероприятий. В их числе мастер-классы, лекции, выставки, а также бизнес-форум.

    Новости SMI.FM