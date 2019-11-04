Россия проверила боеготовность ВКС и ВМФ в Средиземном море

Россия провела в акватории Средиземного моря совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил. Среди арсенала, испытанного во время учений, был береговой ракетный комплекс «Бастион».

В проверке боевой готовности сил оперативного соединения принимали участие более пяти кораблей и судов обеспечения. В состав испытанной группировки вошли корабли Черноморского флота, Балтийского флота, «Бастион», авиация ВКС, а также тральные силы, боевые катера ЧФ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командира оперативного командования в дальней оперативной зоне, капитана первого ранга Сергей Тронев.

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«В настоящий момент закончена активная фаза учений… Отработана организация применения ракетного оружия, артиллерийского оружия. Отработаны элементы защиты и охраны судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота. В ходе учений достигнуты положительные результаты», — рассказал Тронев.

В рамках учений группировке нужно было обеспечить безопасность судоходства, противолодочной, противодиверсионной, противовоздушной обороны, а также выполнить задачи по отслеживанию кораблей других государств.