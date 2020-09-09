Российские водители рассказали, как экономят на бензине

Большинство российских водителей считают расходы на топливо значительной статьей расходов. Более 56% автовладельцев стараются снизить их.

Среди самых популярных способов экономии — придерживаться плавного стиля езды: этот вариант выбрали 39% автовладельцев. Еще водители стараются реже пользоваться кондиционером — за это проголосовали 19% опрошенных, сокращать число поездок на машине — 11%. Такие данные предоставил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

При этом почти половина опрошенных — 44% — признались, что ничего не предпринимают для экономии бензина. Стараются снизить расходы на топливо водители малолитражных машин, а также автовладельцы старше 55 лет. Молодежь такая статья расходов особо не волнует. Это касается водителей в возрасте от 18 до 24 лет, а также владельцев мощных машин.

Также 62% автовладельцев заявили, что тратят на бензин ощутимые средства, но это для них не критично. А вот для 24% опрошенных заправка машины обходится слишком дорого.

Ранее стало известно, что в России предложили отменить транспортный налог. С 2021 года российских водителей могут избавить от обязанности ежегодно платить государству за мощность своей машины.