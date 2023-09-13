Общество 13 сентября 2023, 09:27 Российские власти раскрыли, когда поднимут верхнюю планку дальневосточной ипотеки Минвостокразвития: верхнюю планку дальневосточной ипотеки повысят до Нового года РИА «Новости»

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Верхнюю планку дальневосточной ипотеки поднимут по предложению президента России Владимира Путина до девяти миллионов рублей уже к Новому году. Сроки озвучил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщило РИА «Новости».

«Мы сделаем это (повышение размера кредита по дальневосточной ипотеке — прим. ред.) до Нового года», — сказал Чекунков.

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По его словам, расширение программы льготного кредитования под 2% тоже произойдет до конца 2023 года. Чекунков добавил, что программа «Дальневосточная ипотека» очень важна для всех дальневосточников и бизнеса в регионе. С помощью нее удастся в два раза увеличить темпы ввода жилья в макрорегионе.

Он отметил, что чем больше будет недвижимости, тем ниже окажутся на нее цены и тем выше спрос. Глава Минвостокразвития подчеркнул, что ключевое условие привлечения людей на Дальний Восток — возможность получения доступного жилья.

Чекунков назвал решение главы государства поднять верхнюю планку кредита самым важным итогом Восточного экономического форума (ВЭФ) для дальневосточников.