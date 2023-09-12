Общество 12 сентября 2023, 10:03 Путин предложил повысить планку дальневосточной ипотеки Путин: верхнюю планку для ипотеки на Дальнем Востоке надо повысить до 9 млн руб. РИА «Новости»

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Необходимо повысить верхнюю планку дальневосточной ипотеки до девяти миллионов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на ВЭФ.

Глава государства напомнил, что сейчас на Дальнем Востоке действуют специальные условия по ипотеке. Речь идет о ставке в 2%, сумме до шести миллионов рублей. Местным жителям могут выдать кредит на срок до 20 лет. Уже более 78 тысяч семей воспользовались этим предложением.

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«Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки — а именно поднять верхнюю планку кредита до девяти миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров», — сказал он.

Президент отметил, что таким образом семьям предоставят больше возможностей для выбора недвижимости на первичном рынке или возведения своего дома. Он также выступил с инициативой дать возможность брать ипотеку под 2% всем работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые живут на Дальнем Востоке.