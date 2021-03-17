Российские ученые начали разработку прибора для измерения антител к коронавирусу

Российские специалисты работают над созданием прибора, который будет определять в домашних условиях, есть ли у человека антитела к коронавирусу. Прототип аппарата включает в себя несколько сменных сенсоров и блок-приставку к телефону.

Разработкой устройства занимаются ученые из центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» и межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана. Об этом сообщила газета «Известия».

По работе аппарат будет похож на глюкометр. Для того чтобы сделать тест, человек должен оставить каплю крови на сенсоре. Спустя несколько минут на экране высветится результат. Он расскажет, есть ли антитела к коронавирусу и какой их уровень.

Лабораторные образцы биосенсоров уже готовы, специалисты их испытывают. Блок-приставка к смартфону будет многоразовой, а биосенсорный чип, скорее всего, сменным. Издание уточнило, что полученные с помощью ковидметра данные необходимо будет подтверждать и другим методом.

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