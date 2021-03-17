Ученые назвали медленную ходьбу фактором, повышающим риск смерти от ковида в 4 раза

Ученые Университета Лестера установили взаимосвязь между темпом ходьбы и риском смерти от COVID-19. Исследователи выяснили, что чем медленнее человек ходит, тем выше шансы его гибели в случае заражения коронавирусом и наоборот. Об этом пишет The Daily Mail.

Сотрудники университета изучили показатели более 412 тысяч людей из базы медицинских и генных данных Великобритании и проанализировали связь между болезнью, весом и темпом ходьбы. Они пришли к выводу, что люди, которые ходят медленно, умирают от последствий заражения коронавирусом в 3,75 раза чаще. Даже если люди с лишним весом ходят быстро, у них меньше шансов тяжело заболеть, чем у тех, кто весит нормально, но передвигается медленно.

Это наблюдение объяснили тем, что у людей с быстрым темпом ходьбы более здоровая сердечно-сосудистая система, а это оказывает прямое на тяжесть течения болезни.

В начале марта Росстат сообщил, что число смертей из-за последствий заражения коронавирусом в России в январе составило 26 292. Медики подтвердили диагноз в 21 511 случаях.