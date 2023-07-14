Общество 14 июля 2023, 15:07 Российские туристы проигнорировали непогоду и отправились на Черноморское побережье — СМИ «Коммерсант»: непогода на курортах Черного моря не отпугнула российских туристов РИА «Новости»

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Несмотря на ливни и подтопления на курортах Краснодарского края, а также пробки на Крымском мосту, спрос на отдых в южных регионах страны не упал, сообщил «Коммерсант». Бронировать отели на Кубани стали чаще на 20-24% к июньским показателям, а отдыхать на полуострове стали чаще в разы, отметили авторы статьи.

Сложившуюся ситуацию связали с сезонным фактором. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, вода у российского побережья Черного моря в июне оставалась достаточно холодной, а июль жители страны воспринимают более удачным временем для отпуска.

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Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева предположила, что на оживление спроса мог повлиять рост курса валют.

«При стоимости евро более 100 рублей многим туристам психологически некомфортно ездить за рубеж», — объяснила она.

В начале июля на курортах Кубани прошли мощные ливни. В Туапсинском районе жертвами подтоплений стали четыре человека, сообщили в СК по Краснодарскому краю. Еще пять человек пропали без вести, правоохранители возбудили уголовные дела.