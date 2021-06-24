Российские Ту-22М3 отправили на дно авианосец в Тихом океане

Российские бомбардировщики Ту-22М3 «потопили» авианосец на учениях в Тихом океане. Маневры проходили примерно в 4,6 тысячи километров от Курильских островов.

Ту-22М3 поднялись в воздух с аэродрома на Камчатке и отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Завершающий этап российских учений в центральной части Тихого океана. Военные отработали удары крылатыми ракетами, провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям, потренировались маскировать российские корабли от иностранной боевой авиации и проводить дозаправку в воздухе.

Маневры проходят с 7 по 24 июня. В них принимают участие ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий» и подводная лодка. Всего к учениям привлекли до 20 кораблей.

Помимо этого, в центральную часть Тихого океана были переброшены самолеты морской авиации Ту-142М3, противолодочные самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27. Учениями руководит командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.