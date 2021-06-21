Российские корабли отработали уничтожение авиагруппы противника в Тихом океане

Российские корабли сейчас проводят учения в центральной части Тихого океана. Они уже отработали уничтожение авиационной группы условного противника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, корабли и морская авиация нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам врага. В Министерстве обороны уточнили, что в учениях участвуют ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий» и подводная лодка. Всего к маневрам привлекли до 20 кораблей.

Также в центральную часть Тихого океана перебросили самолеты морской авиации Ту-142М3, противолодочные самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27.

Российские корабли в Тихом океане развернули в конце позапрошлой недели. Они прошли к месту учений четыре тысячи километров с мест базирования и районов несения дежурства. Маневрами руководит командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.