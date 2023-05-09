Общество 09 мая 2023, 23:39 Российские спасатели водрузили Знамя Победы на Эльбрусе Сотрудники МЧС и альпинисты из ДНР и ЛНР подняли на Эльбрус Знамя Победы Пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

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Сотрудники МЧС совместно с альпинистами из ДНР и ЛНР водрузили на Эльбрусе Знамя Победы и флаг ведомства в честь Дня Победы. Стяги подняли на высочайшую вершину в Европе на высоту 5642 метра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Восхождение на вершину началось в 03:00 по московскому времени. Отряд из 18 человек выдвинулся из «Приюта-11».

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«Сильный ветер, туман, снегопад, разряженный воздух — затрудняли движение по крутому склону, но возложенную задачу спасатели выполнили с честью. Взойдя на Эльбрус в 10 утра, они водрузили Знамя Победы на высочайшей вершине Европы», — сообщили в региональном ведомстве.

В самой республике в этот день также прошли памятные мероприятия в честь 78-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Жители возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» в Нальчике, к памятникам воинам, погибшим в годы войны.

Ранее сообщалось, что в Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы. В запуске использовали более 12 тысяч фейерверков под названиями «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».