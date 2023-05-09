Москва 09 мая 2023, 22:30 Праздничный салют прогремел в Москве в честь Дня Победы Праздничный салют в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне прогремел в Москве

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Праздничный салют, посвященный 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, прогремел в Москве. Его запускали с 16 точек — парка Победы на Поклонной горе, в районе Митино, парка культуры и отдыха «Измайловский», Зеленограде на Озерной аллее и других районах города.

В запуске праздничного салюта использовали более 12 тысяч фейерверков под названиями «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

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Сопровождался салют 30 холостыми залпами артиллерийских орудий. Длительность фейерверков составила 10 минут.

В Москве 9 мая прошел Парад Победы, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне. на празднование мероприятия в этом году прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в этом году День Победы стал по-настоящему международным праздником. В российских регионах прошли военные парады и культурные мероприятия, жители бывших советских республик и стран дальнего зарубежья возложили цветы к мемориалам и прошествовали в колоннах «Бессмертного полка»