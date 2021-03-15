Российские школьники оценили качество питания в столовых

Российское движение школьников составило рейтинг питания в столовых средних учебных заведений страны. Ученики оценили меню, интерьеры и культуру общения работников столовых. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram.

«Больше всего дети довольны в Ростовской, Самарской, Вологодской, Амурской, Саратовской и Кемеровской областях, Кабардино-Балкарии, Крыму, Мордовии и Петербурге», — говорится в сообщении агентства.

По данным рейтинга, недовольны столовыми в своих школах дети в Челябинской, Тюменской, Тамбовской, Новосибирской, Свердловской, Пензенской областях, Чувашии, Удмуртии, Красноярском и Алтайском краях.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором повар школьной столовой, предположительно в Перми, положил рукой на тарелку салат из общей кастрюли. Городской департамент образования пообещал уточнить обстоятельства произошедшего и начал проверку.