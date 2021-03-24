Российские школьники будут проходить семьеведение

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в новые школьные учебники по обществознанию включили курс по семьеведению. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр просвещения отметил, что очень многие говорили по поводу введения курса семьеведения и курса воспитания вообще.

«Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — сказал Кравцов, выступая на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее сообщала, что в образовательные программы школ в ближайшее время войдет обучение семейным ценностям. Уполномоченный по правам ребенка объяснила, что это будет сделано в рамках реализации поправок к Конституции, согласно которым дети являются важнейшим приоритетом государственной политики РФ.

Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов в ходе заседания рассказал, что сейчас обсуждается возможность повышения выплат женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. В Минтруде решают, как лучше реализовать эту задачу. Так как это потребует финансовых затрат, нужно найти компромиссное решение, отметил Пудов.