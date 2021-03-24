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    24 марта 2021, 12:55

    Российские школьники будут проходить семьеведение

    Александр Блинов

    Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в новые школьные учебники по обществознанию включили курс по семьеведению. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Российские школьники будут проходить семьеведение

    Министр просвещения отметил, что очень многие говорили по поводу введения курса семьеведения и курса воспитания вообще.

    «Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — сказал Кравцов, выступая на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

    Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее сообщала, что в образовательные программы школ в ближайшее время войдет обучение семейным ценностям. Уполномоченный по правам ребенка объяснила, что это будет сделано в рамках реализации поправок к Конституции, согласно которым дети являются важнейшим приоритетом государственной политики РФ.

    Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов в ходе заседания рассказал, что сейчас обсуждается возможность повышения выплат женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. В Минтруде решают, как лучше реализовать эту задачу. Так как это потребует финансовых затрат, нужно найти компромиссное решение, отметил Пудов.