Объем покупок школьных товаров вырос на фоне соцвыплат

Объем покупок для школы на фоне единовременных выплат увеличился в 1,5% по сравнению с 2020 годом. Аналитики сравнили продажи школьных товаров с 1 по 7 августа.

«Средний чек расходов на школьный набор в начале августа составил 13 329 рублей, что на 3% выше, чем в июле и на 16% выше уровня прошлого года», — сообщили в исследовании аналитического ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которое имеется в распоряжении ТАСС.

Специалисты отметили, что в три раза люди стали чаще покупать школьные товары в онлайн-магазинах, достигнув доли в 11% от общего объема всех школьных покупок.

Эксперты «Чек индекса» добавили, что единовременное пособие родители сразу же направили на покупку школьных товаров, на канцелярию и школьную форму.

В июле этого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все семьи с детьми школьного возраста перед 1 сентябрем получат по 10 тысяч рублей на каждого школьника.