Российские ритейлеры сообщили, что продуктовый ажиотаж прошел

В пресс-службе Х5 рассказали, что за неделю продажи этих товаров снизились более чем на треть, на макаронные изделия — вдвое.

При этом в целом спрос на базовые категории остался повышенным, если сравнивать его с аналогичным периодом 2019 года или началом этого месяца.

В магазинах сети «Ашан» в субботу и воскресенье 21–22 марта спрос уменьшился на 20% по сравнению с прошлыми выходными. В течение недели больше всего покупали товары с длительным сроком годности. Пик продаж мясных и рыбных консервов, гречки, макарон, сахара там зафиксировали 17 марта.

В «Ленте» также заметили снижение спроса на выходных. В супермаркетах сети пик покупок (крупы, макароны, моющие средства, сахар и соль) пришелся на прошлую неделю.

Из-за эпидемии коронавируса в России отменили спортивные соревнования, концерты, спектакли, другие массовые мероприятия. В Москве и Подмосковье обязали жителей старше 65 лет, а также всех, имеющих хронические заболевания, не выходить на улицу с 26 марта до 14 апреля. Выйти можно будет только при крайней необходимости в магазин или аптеку. Также пожилым жителям столицы выплатят по четыре тысячи рублей, жителям Подмосковья — по три тысячи.