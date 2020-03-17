Медицинские маски в России стали делать круглосуточно

Медицинских масок в России хватит всем. Производители работают без выходных 24 часа в сутки. Поликлиники и больницы страны полностью обеспечены этими средствами защиты.

«Российские производители масок уже работают в режиме 24/7, производя по полтора миллиона масок в сутки. На этот объем удалось выйти за три недели, нарастив производство», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Минпромторга России.

В министерстве добавили, что в российских медицинских учреждениях дефицита масок нет. После того, как их производство нарастили, необходимо продумать правильную схему бесперебойной доставки в аптеки.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. Первыми заболели жители китайского Уханя в конце декабря 2019 года.

В кратчайшие сроки вирус распространился по всему миру, а эпицентр заражения переместился из Азии в Европу. За два с половиной месяца от 2019-nCoV умерли более семи тысяч человек. Во всем мире предприняли небывалые меры безопасности, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.