Общество 31 марта 2023, 23:38 Российские поселки выведут из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в 2024 году Зона отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС исчезнет в России с 2024 года Unsplash

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В России с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 8 октября 2015 года № 1074 „Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС“», — говорится в документе.

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В зоне отчуждения находились четыре поселка Брянской области, в новом перечне этих населенных пунктов больше нет. Таким образом, зона отчуждения на территории России прекратит свое существование.

Также сократилось число населенных пунктов на территории Брянской области, находящихся в зоне отселения с 25 до 11. Зону отселения отличает от зоны отчуждения то, что здесь уровни радиации снижаются до приемлемых, поэтому жители могут вернуться в населенные пункты.

Ранее миссия Международного агентства по атомной энергии начала работать на Чернобыльской АЭС на Украине. Специалисты агентства будут находиться на всех украинских атомных энергетических станциях, чтобы оказать помощь в области ядерной безопасности и защиты.